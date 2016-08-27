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太愛喝！ 南韓年輕人豪飲、混酒比例高於其他年齡層

南韓食品醫藥品安全處進行飲酒習慣問卷調查，發現20至29歲的年輕族群中，飲酒過量與喝混酒的比例分別為65.2%和50.1%，明顯高於其他年齡層。（路透） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2016-08-27  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓飲酒風氣盛行，許多上班族下班後都會與同事或上司聚餐喝酒，不過調查指出，南韓年輕人飲酒過量、愛喝混酒的比例明顯已高於其他年齡層。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓食品醫藥品安全處對15歲以上的2000名南韓民眾進行飲酒習慣問卷調查，結果顯示2016年度南韓人單次平均飲酒量為啤酒4.9杯（200毫升杯）、燒酒6.1杯，與2013年度調查結果相比，平均飲酒量略微降低。

而表明自己「喝過酒」的民眾，比例高達90.5％，其中有58.3%曾有飲酒過量經驗，45.7%曾喝過「炸彈酒」等混和酒品，不過在20至29歲的年輕族群中，飲酒過量與喝混酒的比例分別為65.2%和50.1%，明顯高於其他年齡層。

雖然平均飲酒量有下降趨勢，但南韓民眾在飲用包括「水果燒酒」在內的利口酒卻有暴增趨勢，單次飲用量從2013年的2.2杯爆增到2016年的6杯，南韓食品醫藥品安全處指出，若過量攝取「水果燒酒」等利口酒品，可能導致過度攝取糖分，對健康有礙。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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