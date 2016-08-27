辛巴威總統下令逮捕奧運選手？ 假的！

92歲的辛巴威總統穆加貝行事作風充滿爭議，但他並未如外界報導下令逮捕奧運選手。（路透）

2016-08-27 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出辛巴威總統穆加貝（Robert Mugabe）因不滿選手在奧運的表現不佳，於是他下達了逮捕並拘留代表團全員的命令，還要這些選手替自己的奧運行程埋單，但這個傳聞被證實說是假消息。

日前非洲媒體爆料，說辛巴威總統穆加貝不滿奧運代表團在里約表現不佳，只有游泳項目的女子選手柯芬特莉（Kirsty Coventry）表現最好，她獲得蛙式決賽第6名，其他選手不但與獎牌無緣，甚至連進決賽的都沒有，報導稱說穆加貝痛批選手是「浪費公帑的老鼠」，下令逮捕奧運代表團並要求他們付費，消息傳出後，外媒紛紛報導，包含法國最大報《費加洛報》（Le Figaro）等。

但根據法國《快報》（L'Express）報導，發現消息最早出自於一個部落格網站「One Tainment」，該網站是專門做政治諷刺，網站自己也註明：「本部落格意在諷刺，所有消息全屬虛構」。

《費加洛報》（Le Figaro）事後也查證，像游泳選手柯芬特莉回國後，有許多游泳學校學生舉著「歡迎回到辛巴威」在機場迎接，其他選手也大致如此。