處決戰爭俘虜 IS讓5名男孩當劊子手
2016-08-27 10:05
IS讓5名男孩持槍處決俘虜，並拍攝為宣傳影片。（圖片擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）在近日釋出一段長達9分鐘的影片，內容為組織成員持槍處決俘虜，但劊子手竟然是來自5個不同國家的男孩，令人看了相當心寒。
《每日郵報》報導，這部影片的拍攝地點位在伊斯蘭國首都拉卡，5名分別來自英國、埃及、突尼西亞、土耳其和烏茲別克斯坦的男孩，裝備手槍以及穿著沙漠迷彩，並由其中一名男孩以阿拉伯語做完宣示後，處決5名俘虜。
被處決的5名俘虜是在戰鬥中被俘虜的庫德族戰士。報導中指出，IS啟用童兵的情況日益嚴重，推測是因為IS的人力在敘利亞和伊拉克被打退後已嚴重不足。
IS讓5名男孩持槍處決俘虜，並拍攝為宣傳影片。（圖片擷取自《每日郵報》）
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