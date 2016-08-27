土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用

2016-08-27 00:30

〔中央社〕土耳其今天啟用全世界最大的吊橋之一，使歐亞大陸增加了1個新通道。這個最新的大手筆工程耗資2000億美元，艾爾段總統希望藉此獲取歷史地位。

跨越歐亞間博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的這座橋梁，興建風格與紐約布魯克林大橋相同，並以橋塔高度超過巴黎艾菲爾鐵塔而自豪。

這座跨海大橋長1.4公里，寬59公尺，有8個車道並舖設有2條高速鐵路線。這是橫跨博斯普魯斯海峽的第3座橋梁。

艾爾段試圖透過這樣的工程項目推動土國經濟成長，並樹立他作為土耳其自建國者凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）之後最重要領導人的地位。