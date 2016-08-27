土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
2016-08-27 00:30
〔中央社〕土耳其今天啟用全世界最大的吊橋之一，使歐亞大陸增加了1個新通道。這個最新的大手筆工程耗資2000億美元，艾爾段總統希望藉此獲取歷史地位。
跨越歐亞間博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的這座橋梁，興建風格與紐約布魯克林大橋相同，並以橋塔高度超過巴黎艾菲爾鐵塔而自豪。
這座跨海大橋長1.4公里，寬59公尺，有8個車道並舖設有2條高速鐵路線。這是橫跨博斯普魯斯海峽的第3座橋梁。
艾爾段試圖透過這樣的工程項目推動土國經濟成長，並樹立他作為土耳其自建國者凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）之後最重要領導人的地位。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 「Follow me to」超進化 18禁版本讓人大飽眼福
- 傻眼！ 英國奧運隊回國 行李全都一個樣...
- 阿富汗美大學遇襲 至少16死
- 破壞宗教自由 法高院判決中止伯基尼禁令
- 服務犬「萊西」伴隨左右 罕病少女翻轉人生
網友回應
熱門新聞
- 帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世
- 天氣要變涼了！ 週日首波冷空氣南下
- 《基隆》固定測速照相桿 逾7成「無路用」
- 華視4千萬爛帳 公視下週交調查報告
- 提升室內空品 將列管娛樂場所
- 洗錢未爆彈？ 金管會嚴斥資誠「不負責且不專業」
- 夏普抓寶機 快充待機長
- 文旦減產 中盤商搶貨源 警啟動「護柚專案」
- 嫁妝「添富」上酒店 捲入衝突
- 嘉義買凶殺警案開庭 王焜弘大爆離婚4內幕
- 涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
- 8旬嬤同班同學 回國小憶童年
- 亞俱男排賽》險勝日本 台灣分組第一
- 金管會 將約談蔡友才
- 南華教授環島 鼓勵年輕人走出去
- 自由廣場》修憲國代談大法官任期
- 旗山警破山老鼠集團 28隻落網
- 《台股青紅燈》台股為何都不跌?
- 全聯集點戰 業績成長上看2成
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 肯恩4局丟8分 續留兄弟機會低
- 趙駿亞白帥帥 把妹先刷牙
- 辦公室供弟住 崙背鄉長李永茂涉貪
- 陳沂：玖壹壹沒有惡意，只是無知罷了
- 《超模力 運動力》卡莉‧克勞斯
- 崁頂遭砍龍柏尋回 擬製文昌、發財筆
- 英智庫︰中對台經濟誘惑 變經濟威嚇
- 《純粹，最美。》
- 都計諮詢平台 扎根學童
- 「新台灣國策智庫」爭奪戰 扁系高志鵬有望接棒
- 東河文旦量減3成 搶鮮嘗
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 力行、慈峰產業道險惡 南投縣長：將爭經費改善
- 七月景氣動向 台經院︰製造業上揚 服務業下滑
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- MLB》御用捕手被交易 克蕭錯愕哭哭
- 高中女孩克服視差 餐飲服務技能賽冠全台
- 為抓「迷你龍」忘鎖車 員警拔鑰護車
- 不捨7歲童扛家務 善心物資湧入
- 台灣之光BB槍達人 賣有殺傷力空氣槍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分