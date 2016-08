2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠

2016-08-26 23:32

〔編譯周柏憲/綜合報導〕一名住在澳洲昆士蘭省費沙海岸(Fraser Coast)的母親聽到兒子尖叫,她警覺性地丟下身上物品奔跑直衝屋外,發現她的2歲女兒米莉亞(Mileah)正躺在地上遭受袋鼠的攻擊。

據英國《電訊報》,母親阿倍加農(Abejaron)為了救女展開與袋鼠的搏鬥:「那隻袋鼠的體型和我相當,我自認可以對付牠,但是牠真的很強壯。我踢了袋鼠、和牠摔角。袋鼠想擒住我,但是我身上沒有東西可抓。」阿倍加農最後被推倒在地後幸運脫逃,身上有多道瘀傷和刮痕。

阿倍加農說,女兒米莉亞的側臉和全身都被抓傷,可能留下疤痕,送醫後被縫了17針。父親查得(Chad)則說,米莉亞正在慢慢恢復正常,當然,除了她對袋鼠的看法,「袋鼠曾是米莉亞最喜愛的動物,恐怕再也不是了。」

據報導,在阿倍加農住家附近,發生93隻野生袋鼠的攻擊事件。查得認為,一定要想個辦法解決,「我們不想殺害牠們,只是有可能將牠們重新安置。」

