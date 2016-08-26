| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠

因2歲女兒遭到袋鼠攻擊，澳洲昆士蘭的一位勇敢母親衝出屋外與袋鼠搏鬥。（示意圖，路透）

2016-08-26  23:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名住在澳洲昆士蘭省費沙海岸（Fraser Coast）的母親聽到兒子尖叫，她警覺性地丟下身上物品奔跑直衝屋外，發現她的2歲女兒米莉亞（Mileah）正躺在地上遭受袋鼠的攻擊。

據英國《電訊報》，母親阿倍加農（Abejaron）為了救女展開與袋鼠的搏鬥：「那隻袋鼠的體型和我相當，我自認可以對付牠，但是牠真的很強壯。我踢了袋鼠、和牠摔角。袋鼠想擒住我，但是我身上沒有東西可抓。」阿倍加農最後被推倒在地後幸運脫逃，身上有多道瘀傷和刮痕。

阿倍加農說，女兒米莉亞的側臉和全身都被抓傷，可能留下疤痕，送醫後被縫了17針。父親查得（Chad）則說，米莉亞正在慢慢恢復正常，當然，除了她對袋鼠的看法，「袋鼠曾是米莉亞最喜愛的動物，恐怕再也不是了。」

據報導，在阿倍加農住家附近，發生93隻野生袋鼠的攻擊事件。查得認為，一定要想個辦法解決，「我們不想殺害牠們，只是有可能將牠們重新安置。」

相關影音請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勇母 澳洲 袋鼠 角力
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.