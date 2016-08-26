2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠

因2歲女兒遭到袋鼠攻擊，澳洲昆士蘭的一位勇敢母親衝出屋外與袋鼠搏鬥。（示意圖，路透）

2016-08-26 23:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名住在澳洲昆士蘭省費沙海岸（Fraser Coast）的母親聽到兒子尖叫，她警覺性地丟下身上物品奔跑直衝屋外，發現她的2歲女兒米莉亞（Mileah）正躺在地上遭受袋鼠的攻擊。

據英國《電訊報》，母親阿倍加農（Abejaron）為了救女展開與袋鼠的搏鬥：「那隻袋鼠的體型和我相當，我自認可以對付牠，但是牠真的很強壯。我踢了袋鼠、和牠摔角。袋鼠想擒住我，但是我身上沒有東西可抓。」阿倍加農最後被推倒在地後幸運脫逃，身上有多道瘀傷和刮痕。

阿倍加農說，女兒米莉亞的側臉和全身都被抓傷，可能留下疤痕，送醫後被縫了17針。父親查得（Chad）則說，米莉亞正在慢慢恢復正常，當然，除了她對袋鼠的看法，「袋鼠曾是米莉亞最喜愛的動物，恐怕再也不是了。」

據報導，在阿倍加農住家附近，發生93隻野生袋鼠的攻擊事件。查得認為，一定要想個辦法解決，「我們不想殺害牠們，只是有可能將牠們重新安置。」

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A kangaroo has attacked a 2-year-old girl playing outside her house in Queensland. #7News

https://t.co/IqY66EEu6e — 7 News Sydney （@7NewsSydney） 2016年8月23日