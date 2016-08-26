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擊斃11恐怖份子 菲國總統：要摧毀毒犯和恐怖組織

菲律賓軍隊和恐怖份子展開激戰後，11名恐怖份子遭擊斃。（法新社）

2016-08-26  23:20

〔即時新聞／綜合報導〕近年來有很多恐怖份子在全球發起攻擊，讓地球村的居民都人心惶惶，也讓各國當局都積極防範危險人士，菲律賓今天就擊斃了11名「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）組織的恐怖份子。

綜合外媒報導，菲律賓軍隊今天清晨在蘇祿省（Sulu）發現100多位的阿布沙伊夫恐怖份子，雙方隨即展開近45分鐘的激戰。菲律賓軍隊總共將11名恐怖份子擊斃，菲律賓軍方則有17人受傷。其中一名死者是阿布沙伊夫組織的一位領袖，他因為犯下多起謀殺案，過去就已遭菲律賓發出5張通緝令通緝。

報導指出，阿布沙伊夫組織和伊斯蘭國（Islamic State）的相關組織，曾策畫多起綁架、撕票案，人質從菲律賓人到外國人都有。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）就表示，他要像摧毀毒犯一樣，將阿布沙伊夫組織摧毀。

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  • 菲律賓軍隊拖著包有恐怖份子屍體的屍袋。（法新社）

    菲律賓軍隊拖著包有恐怖份子屍體的屍袋。（法新社）

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