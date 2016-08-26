破壞宗教自由 法高院判決中止伯基尼禁令

法國高院以破壞宗教自由為由，判決中止伯基尼禁令。（美聯社）

2016-08-26 22:54

〔編譯周柏憲／綜合報導〕日前三名法國警察在海灘上包圍一名穿的伯基尼（burkini）穆斯林婦女的照片在網路上瘋傳，讓伯基尼愈發爭議。到底穿著全身包緊緊、僅露出臉、手、足的伯基尼（burkini）是否合法？法國「國際人權聯盟」向法國最高行政法院提請上訴，請求裁奪尼斯附近盧貝新城（Villeneuve Loubet）下達的伯基尼禁令。經高院審判，判定盧貝新城中止伯基尼禁令。

最高行政法院聲明，盧貝新城「嚴重且明顯違反基本行動自由、信仰自由與個人自由。」法國約有30個城市禁止在海灘上穿著伯基尼，《美聯社》、《法新社》皆指出，這項具約束力的判決成為指標性的判例。

代表國際人權聯盟的律師斯皮諾西（Patrice Spinosi）向媒體和下達伯基尼禁令的市長喊話，「所有的（相關）條令應該服從國家最高行政法院的裁決，市長們應該撤銷這些禁令。如果不服從，將採取法律行動。」

法國穆斯林信仰理事會（French Council of the Muslim Faith）盛讚，此判決是「普世價值的勝利」。

在週四的聽證會上，人權團體的律師答辯，這項禁令只是養大恐懼、侵犯基本自由；禁穿伯基尼的市長則是表明對公共秩序的擔憂，尤其是今夏遭到伊斯蘭極端份子攻擊，許多官員也爭辯，穿著伯基尼是在壓迫女性。