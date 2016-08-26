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好貴！美國新冠軍火腿 要價1900萬

美國新冠軍火腿由當地餐廳「Broadbent B&B Foods」提供，重量達7.7公斤，得標價為美金60萬元（約台幣1900萬）。（圖擷自Wave 3）

2016-08-26  21:56

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國肯塔基州農業局日前舉辦一年一度的「鄉村火腿早餐與拍賣」活動，一隻鄉村火腿奪得該活動第53屆冠軍，最後以60萬美元（約台幣1900萬）售出，得標者為美國央行總裁小迪頓（Luther Deaton Jr）。

《Wave 3》新聞報導，拿下冠軍的是當地餐廳「Broadbent B&B Foods」提供的火腿，重量達7.7公斤，也就是說，這隻火腿平均每公斤的售價約台幣246萬。

標下冠軍火腿的肯塔基萊辛頓市央行總裁小迪頓表示，要將火腿捐贈給美國肯塔基社區暨科技學院，此外，因為英國和肯塔基州關係互惠，因此要將火腿捐贈給英國的運動員、醫院、商學院和慈善機構。

「鄉村火腿早餐與拍賣」活動吸引1600人吃早餐，每人手中的盤子盛滿鄉村火腿、雞蛋、餅乾、水果、還有肉汁。不過，這些參加活動的人可是先突破50名抗議人士才進得去會場。

許多維權團體集結批評，「肯塔基州農業局非常歧視」，「他們宣揚反工會、反LGBT、以及反老師等政策。」

相關影片請見：

wave3.com-Louisville News, Weather & Sports

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