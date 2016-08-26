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穆斯林婦女拒摘頭巾遭解雇 德國市長引爭議

2016-08-26  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國曾提案禁止在公共場合罩上頭巾，就在近日，德國一名48歲的巴勒斯坦穆斯林婦女，參加為期6週的「難民願景」（Perspectives for refugees）計劃，卻在上班首日，因拒絕在有男性的場合摘下頭巾而被市長開除，引起兩極討論。

綜合外媒報導，盧肯瓦爾德市（Luckenwalde）市長戴海德（ElisabethHerzog-von der Heide）表示，他們無法提供給他一個舒適的工作環境，於是將她解雇。戴海德說，市政廳堅持嚴格的中立原則，連十字架都不被允許存在，若同意女性戴頭巾將違反市政廳的中立地位，更無助於社會融合。而未來在應徵實習生時也會先說明情況。

戴海德的作法在德國引發兩極討論。基督教民主黨（CDU）認為，重要的並不在於穿著，而是實際做了什麼，也批評這項作法沒有任何法令基礎，而德國聯邦憲法法院（Federal Constitutional Court）也裁決，個人信仰與服飾不應受到譴責。

但右翼政黨則大為支持，德國另類選擇黨（AfD）議員容恩（Thomas Jung）認為，如果市政廳裡連十字架都不被允許存在，就不該給予穆斯林特殊待遇。

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  • 德國一名穆斯林婦女，在上班首日，因拒絕在有男性的場合摘下頭巾，而被市長開除。（美聯社）

    德國一名穆斯林婦女，在上班首日，因拒絕在有男性的場合摘下頭巾，而被市長開除。（美聯社）

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