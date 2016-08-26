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傻眼！ 英國奧運隊回國 行李全都一個樣...

英國帆船選手日前上傳與紅色包包海的合照，並留言強調「我的包包是那個紅色的」。（圖擷取自@nickdempsey1推特）

2016-08-26  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕各國參加里約奧運時，都會穿著統一的制服來辨識身分、展現團結，但若是連行李袋都是統一的尺寸及顏色，恐怕在辨識包包時會有點難、有點糗；英國選手日前便上傳一段返抵國門時，300多個人在900多個紅色行李海之中找行李的景象，引發網路熱議。

綜合外媒報導，英國選手日前自里約奧運返抵倫敦希斯洛機場，最後要拿行李回家時，卻發生了令人意想不到的事；行李轉盤陸續運出選手的行李箱，怎麼轉卻都是一模一樣的紅色行李箱，大廳並放滿了900多個模樣雷同的紅色包包，場面十分壯觀有趣。

大約300位選手為了取回自己的行李，迷失在900多個紅色行李箱當中，選手並紛紛把自己尋找行李的過程上傳推特，引發網路熱議；有選手留言表示「我的包包是紅色的」、「 有人看到我的紅色包包嗎」、「這過程簡直比奧運更具挑戰性」，不少網友則指出「好壯觀的場面」、「忘了寫包包吊牌的人麻煩大了」。

相關影音請見︰

英國選手日前自里約奧運返抵倫敦時，發生了300多位選手在900多個紅色行李箱當中找行李的小插曲。（圖擷取自@NBCOlympics推特）

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