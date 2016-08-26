拿走啤酒沒付錢 美國警方追捕拼裝版「蝙蝠俠」

2016-08-26 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕很多壞人在犯案時為了避免被認出，都會戴上頭套後才作案，也增加了警方在抓人時的難度。最近美國就有一個男子打扮成蝙蝠俠偷啤酒，讓警方開始對這個蝙蝠俠進行追捕。

據《Fox News》報導指出，一位男子日前進入紐約一間便利商店，兩手各拿了一個18瓶裝的啤酒組合，沒有付錢就走出商店。由於男子身穿舊版蝙蝠俠服裝，而且還沒穿上披風，頭上卻是戴著「美國隊長」（Captain America）的面具，拼裝版「超級英雄」的模樣，很快就被從監視影帶中找出。紐約警方目前已經在追緝這位男子，男子年齡大約是20多歲，身高有近180公分。

紐約警方在案發後為了盡快抓到嫌犯，於是公布嫌犯扮成漫畫英雄犯案的照片，許多網友看到照片後都哈哈大笑。網友們也幽默留言，「警察應該用燈投射蝙蝠圖案，等蝙蝠俠現身後將他逮捕！」、「警察怎麼會抓不到人呢？嫌犯叫做布魯斯偉恩啊...」、「我猜開車接應嫌犯逃走的一定是羅賓...」