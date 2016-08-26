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印尼森林大火 鄰居新加坡灰頭土臉

8月26日被霧霾籠罩的新加坡。（路透）

2016-08-26  19:33

〔編譯周柏憲／綜合報導〕印尼六州森林大火持續燃燒，在這東南亞的狹長國家劃出一道長而寬的火線，印尼政府因此發布緊急狀態。緊鄰印尼蘇門答臘島（Sumatra）的新加坡遭魚池之殃，該國的空氣品質遭到破壞，空污指數提升至「不健康」等級。

《美聯社》報導，蘇門答臘島的煙霧已經嚴重不僅影響當地上千萬居民，今日（26）煙霧更被風吹進新加坡和馬來西亞南部。根據空氣污染指標（Pollutant Standards Index，PSI），新加坡下午的空污指數達到105，超過100就達「不健康」等級。

新加坡的林小姐向《美聯社》說，「煙味讓我醒來了，我以為外面有東西在燒」，「我有咳嗽，現在更糟了。好險，我在家找到口罩。」

印尼國家災難管理局表示，為了讓滅火措施的效果更好，6州發布緊急狀態，影響人數達2千3百萬人。

《路透》指出，雖然印尼不斷矢言停止火災，但每年依然重演相同的災情。根據印尼森林部，今年火勢已蔓延25平方公里。

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  • 8月26日被霧霾籠罩的新加坡。（路透）

    8月26日被霧霾籠罩的新加坡。（路透）

  • 印尼西加里曼丹省（West Kalimantan）的森林火災，現場冒出滾滾白煙。（歐新社）

    印尼西加里曼丹省（West Kalimantan）的森林火災，現場冒出滾滾白煙。（歐新社）

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相關關鍵字： 印尼 新加坡 森林大火 森林火災 空氣污染
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