中國推出全球唯一藏語搜索引擎 找不到達賴喇嘛
2016-08-26 18:21
以藏語使用雲藏搜尋引擎輸入「達賴喇嘛」實，竟然找不到這位西藏流亡精神領袖。（資料照，路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國建立世界唯一的藏語搜索引擎「雲藏」（yongzin.com）在8月23日正式上線，經由美國科技媒體《石英》（Quartz）搜查，發現這種搜尋引勤無法搜尋關鍵字「達賴喇嘛」。
《法廣中文網》報導，《石英》邀請藏語人士在雲藏上搜尋關鍵字「達賴喇嘛」時，無法搜索到達賴喇嘛的官方網站；到Google輸入相同的關鍵字搜尋時，前5條都是該達賴喇嘛的網站。
《石英》進行了另一項測試，總部設在倫敦的西藏人權組織「西藏觀察」（Tibet Watch）的一名匿名研究員表示，使用藏語搜尋「自由西藏」，出現的頭條是中國「人民日報」2014年的一篇文章；在Google做同樣搜索時，結果是幾個藏人團體。
就連圖片搜索的結果也是如此。用「雲藏」搜索達賴喇嘛，只會顯示一張達賴喇嘛的圖片，但是該網站已經遭到廢除；反觀Google能搜出無數張達賴喇嘛的圖片。搜尋「藏茶」的圖片是，雲藏的圖片多為喝茶的中國官員，Google則是如實顯示來自西藏的茶。
報導指出，Google具有藏文搜尋功能，但是遭到中國封鎖，而且中國的百度和搜狗搜索引擎都沒有藏語搜尋功能。《法廣》認為，除非藏人會使用虛擬私人網路（VPN）翻牆，否則雲藏是中國700萬藏人的唯一選擇。
《法廣》指出，設置雲藏的目標是成為一個中國所有主要藏文網站的「統一門戶」。
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