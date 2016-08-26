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生日不要禮物 9歲男童訂100個披薩助人

2016-08-26  18:50

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在生日當天都喜歡與親友一起吃美食慶祝，然而美國一位小男孩卻在慶祝生日的同時做善事。他在生日這天和家人一起到鄰近地區，發送披薩給先前的水災受災戶。

綜合外媒報導，美國9歲男孩包提（Carson Boutte）之前度過了一個特別的生日，他並未向父母要求禮物，反而希望父母把原先要用來買生日禮物的錢，拿去購買100個披薩。而在生日當天，包提和家人一同將這100個披薩分送給之前路易斯安那水災的受災居民，讓他們能有食物享用。

包提一家人在分送完披薩後，又在臉書上發起活動，希望看到的親友也能為受災戶盡一份心力。結果這樣的活動引來許多外國網友響應，最後一共為水災受災居民募集到363個披薩。

路易斯安那水災的受災戶在得知包提一家的善行後相當感動，一位受災戶萊希（Lacey Viator）就大讚包提，「一個才9歲的小男孩就懂得幫助別人，真的非常了不起...這樣有愛心的小孩並不常見。」

相關影片請見：

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  • 美國小男孩在生日這天和家人一起到鄰近地區，發送披薩給水災的受災戶。（圖擷取自YouTube）

    美國小男孩在生日這天和家人一起到鄰近地區，發送披薩給水災的受災戶。（圖擷取自YouTube）

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