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杜特蒂鐵腕掃毒 5歲女童頭部中彈成槍下亡魂

年僅5歲的小女童梅伊遭到緝毒的菲國警察擊斃，頭部中彈，送醫後不治。（圖擷自Rappler）

2016-08-26  17:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雷厲風行掃蕩毒品犯罪，允許警察「就地執法」，其鐵腕風格讓大批毒販主動投案。雖然這場「反毒戰爭」杜特蒂打得漂亮，其人權問題仍被聯合國詬病。根據菲國當地媒體報導，這場戰爭的最新犧牲者是名年僅5歲的小女童。

菲律賓《Rappler》、《每日訊問者報》報導，53的賈西亞（Maximo Garcia）居住在菲律賓的中部城市達古潘市（Dagupan），他在8月20日被告知列入毒品觀察名單，警方在23日在賈西亞一家大小的午餐時找上門，兩臺摩托車直接魯莽地闖進家門。

一開始警察只開了2槍，接著，他們開始無情地掃射。

賈西亞逃到住家後門，依然被子彈擊中負傷，遭警方逮捕。他的5歲孫女梅伊（Danica May）頭部直接被子彈擊中後送醫不治，成為這場反毒戰爭下年紀最輕的犧牲品。

梅伊的阿姨蘇（Gretchen So）說，賈西亞跑到房舍後方的浴室躲避，當時梅伊從浴室裡踏出門時被擊中，子彈從她的頸背穿到右臉頰。

賈西亞之妻傑瑪表示，她不懂為什麼有人想置她丈夫於死地。賈西亞是三輪車車伕，三年前中風後離職，在菲國社福機構的幫助下與妻在自家門前經營小吃店。傑瑪說「我們好痛苦，我會懷念梅伊每晚幫我們按摩到入眠的時光。我會想念她的笑聲。」

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  • 梅伊的親戚在她的墳前表哀悼。（圖擷自每日訊問者報）

    梅伊的親戚在她的墳前表哀悼。（圖擷自每日訊問者報）

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