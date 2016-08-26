澳洲礦工發財了！ 挖到價值600萬的巨大金塊

2016-08-26 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位不願具名的礦工，10年來都在各處搜尋金礦的痕跡，沒想到最後真的美夢成真，讓他找到一塊重達4公斤的金礦，估計價值約14萬4000英鎊（約新台幣600萬元）。

據《鏡報》報導，他是在澳洲過去以金礦聞名的區域發現這塊寶物，就在巴拉瑞特（Ballarat）和本迪戈（Bendigo）城鎮附近。礦工表示，當時他以為那只是垃圾而已，沒想到把上面的黏土撥開後，裡面卻金光閃閃，這時他才知道自己挖到寶了。

礦工笑說，他一度不知道該怎麼處理這個大金礦，只好拿鋁箔紙團團包住後再藏到烤箱裡，後來才想到應該要拿去給銀行拍賣。隨著拍賣計畫將在近日執行，礦工已經規劃好他的富翁生活，那就是購買一輛休旅車暢遊澳洲，並且再發掘更多的金塊。