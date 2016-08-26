| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美桌遊「親愛領袖」 玩家扮演金正恩及其幕僚

2016-08-26  16:36

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國今年底將會推出一款名為「親愛領袖」（Dear Leader）的紙牌遊戲，設計之目的就是要嘲諷北韓政權，令玩家一嚐扮演金正恩的滋味。

根據《韓國時報》（the Korea Times）報導，「親愛領袖」是一款4人同樂的紙牌遊戲，其中1人扮演惡名昭彰的金正恩，其餘3人則擔任專拍馬屁的幕僚角色。

遊戲的每一回合，其中一名玩家都會抽取「政策卡」（policy card），卡片描述北韓可能面臨的威脅，身為幕僚的玩家必須揣摩上意、歌功頌德，最得金正恩寵愛的將是下屆北韓領導人。

遊戲設計者哈金斯（Tim Hutchings）指出，這款遊戲旨在嘲諷恐怖又孤立的北韓政權，同時又營造歡樂氣氛。

哈金斯於7月25日在美國最大的籌資平台「Kickstarter」募資。

廣告
  • 美國今年底將會發行一款名為「親愛領袖」（Dear Leader）的紙牌遊戲，設計之目的就是要嘲諷北韓政權。（圖截自《韓國時報》）

    美國今年底將會發行一款名為「親愛領袖」（Dear Leader）的紙牌遊戲，設計之目的就是要嘲諷北韓政權。（圖截自《韓國時報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：美桌遊「親愛領袖」 玩家扮演金正恩及其幕僚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.