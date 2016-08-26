美桌遊「親愛領袖」 玩家扮演金正恩及其幕僚

2016-08-26 16:36

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國今年底將會推出一款名為「親愛領袖」（Dear Leader）的紙牌遊戲，設計之目的就是要嘲諷北韓政權，令玩家一嚐扮演金正恩的滋味。

根據《韓國時報》（the Korea Times）報導，「親愛領袖」是一款4人同樂的紙牌遊戲，其中1人扮演惡名昭彰的金正恩，其餘3人則擔任專拍馬屁的幕僚角色。

遊戲的每一回合，其中一名玩家都會抽取「政策卡」（policy card），卡片描述北韓可能面臨的威脅，身為幕僚的玩家必須揣摩上意、歌功頌德，最得金正恩寵愛的將是下屆北韓領導人。

遊戲設計者哈金斯（Tim Hutchings）指出，這款遊戲旨在嘲諷恐怖又孤立的北韓政權，同時又營造歡樂氣氛。

哈金斯於7月25日在美國最大的籌資平台「Kickstarter」募資。