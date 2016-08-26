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開車撞上單車女騎士 日本出現第2起寶可夢死亡案例

2016-08-26  16:12

〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲《精靈寶可夢GO》風靡全球，不過日本近日傳出遊玩《精靈寶可夢GO》釀成交通死亡事故之案例，目前已有第二起案例出現，原因與第一起案例相同，都是因為邊開車邊玩《精靈寶可夢GO》，導致車輛撞上路人。

根據日本《TBS電視台》報導，愛知縣春日井市本月11日時發生一起交通意外，一名26歲男性上班族因為邊開車邊玩寶可夢，撞上一名騎著單車準備橫越馬路的越南籍女子，女子當場失去意識，昨日宣告不治，成為日本第二名因為玩《精靈寶可夢GO》而出人命的受害者。

該名男子指稱，當時邊開車邊玩《精靈寶可夢GO》，因為想幫手機充電，一時不慎，撞上女騎士，最後被警方依過失駕駛傷害被逮捕。

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  • 日本一名26歲男性上班族於11日因邊開車邊玩寶可夢，撞上一名騎著單車的越南籍女子，女子當場失去意識，昨日宣告不治。（圖擷取自TBS）

    日本一名26歲男性上班族於11日因邊開車邊玩寶可夢，撞上一名騎著單車的越南籍女子，女子當場失去意識，昨日宣告不治。（圖擷取自TBS）

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