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抓到了！ 挪威政黨主席 開會偷玩寶可夢

挪威自由黨（Liberal Party）黨魁格蘭德（Trine Skei Grande），在一場會議上被人抓到在玩《精靈寶可夢GO》。（路透）

2016-08-26  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕挪威自由黨（Liberal Party）黨魁格蘭德（Trine Skei Grande），日前在一場有關外交事務和國防政策的聽證會上，被人抓到在玩《精靈寶可夢GO》，引發挪威各界譁然。

據《ABC》報導，格蘭德在政治圈歷練許久，卻在重要會議上偷玩寶可夢，她還一度不願回應媒體的詢問。格蘭德後來才出面表示，在同場其他人士的抗議下，她就立刻停止了遊戲程式。

不過這位黨主席仍為自己辯解，她強調自己習慣在聆聽時做些讓腦袋空空的事，這能幫助她集中注意力。

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相關關鍵字： 挪威 精靈寶可夢 精靈寶可夢Go 黨主席 黨魁
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