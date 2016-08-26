大象破壞農作物趕不走 他們決定這麼做...

泰國森林附近的農地常遭到大象破壞，農民們和政府試了多種辦法仍無法阻止大象踩踏、偷食農作物。（美聯社）

2016-08-26 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國尖竹汶省（Chanthaburi）森林附近的農地常遭到大象破壞，農民們和政府試了多種辦法仍無法阻止大象踩踏、偷食農作物，而近來居民們開始使用蜜蜂驅趕大象。

據《每日郵報》報導，森林裡大約有3000頭大象，由於農民開發林地作為農業使用，棲息地減縮的情況下，大象只得外出覓食，大象於夜晚出沒後，不僅居民的家門外被弄得一蹋糊塗，農地裡的農作物也遭到大象踏平和食用。

為此居民嘗試在農地架設電網、放鞭炮，甚至聽從政府建議，放棄種植大象愛吃的鳳梨，但始終都無法阻止大象的侵擾，最後野生動物研究站的人員前來協助農民將蜜蜂裝在箱裡，並用繩子將箱子架高成一排，當大象靠近時便拉繩索、搖晃箱子，飛出來的蜜蜂果真嚇走了大象。

用蜜蜂嚇唬大象的方式源自於牛津大學的研究，在非洲已被成功使用多年，原理是利用大象被蜜蜂螫到怕了的心理，然而這種方法有個缺點，每個箱子裡大約會放置1萬隻蜜蜂，要價115美元，越大的農場需要越多的蜂箱，因此對於較大的農場而言，此方法將需要龐大的資金。