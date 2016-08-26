汽車炸彈襲土耳其小鎮警察局 已知11人死亡

土耳其東南部城鎮吉茲瑞的警察局遭到汽車炸彈襲擊，現場滿目瘡痍。（圖擷自推特）

2016-08-26 15:14

更新：17：20

〔編譯周柏憲／綜合報導〕土耳其再度成為恐攻目標。土國東南部錫爾納克省的吉茲瑞（Cizre）的警察局今日外（26）遭到汽車炸彈襲擊，土耳其經濟部長傑比克奇（Nihat Zeybekci）向土國電視台NTV表示，警察死亡人數攀升至11人，共有78人受傷，其中4人情況危急。警察總部的外觀滿目瘡痍，鄰近的建築物也受到嚴重波及。

土耳其國營媒體《安納杜魯新聞社》指出，汽車炸彈在警察總部50公尺外的檢查站引爆，可能由「庫德族工人黨」（Kurdistan Workers' Party，PKK）所為。自去年7月起，每天在錫爾納克省發生的衝突都有PKK的份。根據《路透》，目前尚無團體宣稱犯案。

據《法新社》，從土國電視台的報導畫面可看出，爆炸後濃煙直沖天際。根據土國衛生部，已經出動12台救護車和2架直昇機趕往現場；另外，稍早的畫面顯示，警察局內部被爆炸威力炸得面目全非，只剩下一堆瓦礫圍繞的空殼，就連附近的房舍也遭受嚴重波及，火勢仍持續延燒。

土耳其的死亡攻擊數量上升，如上週土耳其東南部的庫德族婚禮遭恐攻，54人死亡；今年六月，土耳其伊斯坦堡阿塔圖克機場遭恐攻，44人喪生。

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PKK'nın #Cizre'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası Çevik Kuvvet binasından ilk görüntüler https://t.co/ioT28hurQp pic.twitter.com/WOxb72YHgk — Aksam.com.tr （@Aksam） 2016年8月26日