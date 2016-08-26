「不會留你一個人」 震不毀的人性光輝
2016-08-26 15:15
〔即時新聞／綜合報導〕義大利週三當地時間凌晨3點36分發生芮氏規模6.2強震，造成250人死亡，而地震雖震毀了美麗的小鎮，卻震不毀人們美麗的心靈，無論是捨身救人的女童、在現場持續搜救的人員，還是倖存後互相照顧的人們，都散發著人性的光輝。
綜合媒體報導，地震發生後，一名羅馬尼亞籍的看護維奧來塔·布拉圖（Violeta Bratu）將一名97歲老翁安東尼奧（Antonio Putini）送至體育館安置，讓他蓋著被子躺在病床上，布拉圖告訴老翁她不會留他一個人在這，媒體拍下需要氧氣筒維持生命的老翁與白色的瑪爾繼斯依偎而眠的模樣，並採訪布拉圖，和老人無親無故的她表示照顧老人是現在她唯一要做的事情。
除了布拉圖和安東尼奧在地震中生還，一名35歲修女瑪迦納（Sister Marjana Lleshi）受困於修道院時，一度喪失求生希望，開始傳簡訊給朋友，希望他們為她的靈魂祈禱作為永別，她表示自己不敢將簡訊傳給家人，就怕父親崩潰，所幸後來有一名男子將她救出，她坐在路邊傳送簡訊告訴朋友自己獲救的消息，並稱男子為天使。
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