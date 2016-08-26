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「消防隊員的守護」 火災現場現詭影

美國愛達荷州一名婦人珍妮特（Jeanette Empey）在自家農場失火時拍下的照片中，發現煙霧形成消防隊員的身影。（圖擷取自eastidahonews）

2016-08-26  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州（Idaho）一名婦人珍妮特（Jeanette Empey）在自家農場失火時拍下的照片中，發現煙霧形成消防隊員的身影，令她深信那是前來幫助他們的天使。

綜合外媒報導，日前珍妮特的農場發生火災，火勢一發不可收拾，珍妮特和丈夫以及兒子只能站在遠處看著5萬餘畝的土地被熊熊大火燒毀，她拍下照片，並將照片放大後發現一棵樹旁有個煙霧形成的消防員，衣領附近甚至有兩條黃帶。

大火過後的隔天早上，珍妮特發現農場的小屋竟安然無恙，對她而言這簡直是奇蹟，她將照片PO上臉書，認為這煙霧形成的消防隊員是上帝派來幫助他們的天使，因為有這名消防隊員的守護，家人及小屋才能平安度過這次火災。

這張照片受到1200次分享，網友們也很快地回覆表示他們也看到了煙霧中的人影，有人表示很可怕，也有人表示太不可思議了，但也有人不以為意，認為是珍妮特太大驚小怪。

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  • 珍妮特認為煙霧形成的消防隊員是上帝派來幫助他們的天使，因為有這名消防隊員的守護，家人及小屋才能平安度過這次火災。（圖擷取自每日郵報）

    珍妮特認為煙霧形成的消防隊員是上帝派來幫助他們的天使，因為有這名消防隊員的守護，家人及小屋才能平安度過這次火災。（圖擷取自每日郵報）

  • 大火過後的隔天早上，珍妮特發現農場的小屋竟安然無恙。（圖擷取自eastidahonews）

    大火過後的隔天早上，珍妮特發現農場的小屋竟安然無恙。（圖擷取自eastidahonews）

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