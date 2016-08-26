好奇裙子著火會怎樣？ 自衛隊士官燒OL短裙

一名自衛隊士官稱好奇裙子著火會怎樣，竟在手扶梯上燒一名OL的短裙。（示意圖，與本新聞無關）

2016-08-26 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名陸上自衛隊士官去年在搭乘手扶梯時，涉嫌用攜帶型的小型瓦斯噴槍，點燃前方女性裙子，造成該名女性的裙子出現直徑約2公分的破洞，日前遭到警方逮捕。

根據日本媒體報導，隸屬東京都練馬區陸上自衛隊練馬營區的3等陸曹（相當於下士階級）的齋藤祥太，涉嫌在去年9月搭乘上樓手扶梯時，用攜帶型的小型瓦斯噴槍點燃站在前方的24歲女性上班族裙子，造成裙子出現直徑約2公分的破洞，被捕後坦承犯行，辯稱「好奇裙子點火會怎麼樣」，所幸被害女子沒有受傷。

警方表示，在這起事件發生1小時後，附近的書店也發生一名40多歲的女性裙子出現燒焦的通報，目前正在調查是否為同一人所犯；陸上自衛隊練馬營區表示遺憾，強調將會對於底下士官兵強化指導教育，以防類似事件再次發生。