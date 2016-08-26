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張志軍上海會吳伯雄 港媒爆：可能談國共論壇

中國國台辦主任張志軍（左）25日在上海會見中國國民黨前主席吳伯雄（右），傳吳伯雄此行可能為協調國共論壇而來。圖為2013年張志軍在北京接待時任國民黨榮譽主席吳伯雄。（圖擷自網路）

2016-08-26  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒報導，中國國台辦主任張志軍25日在上海會見中國國民黨前主席吳伯雄，雙方針對兩岸關係等問題進行交談。不過，港媒《香港文匯報》報導，吳伯雄此行很大機會是為協調國共論壇相關議題而來。

中國官媒《新華社》報導，中共中央台灣工作辦公室主任張志軍25日在上海會見中國國民黨前主席吳伯雄，雙方談及兩岸關係等問題，該篇報導並未交代張志軍與吳伯雄交談的詳細議題。

香港媒體《香港文匯報》則報導，年近八旬的吳伯雄近2年露面漸少。此次專程赴中國，國共兩黨均沒有預告，較為罕見。國民黨先前對於國共論壇是否繼續舉辦，出現不同聲音，吳伯雄此行，很大機會是為協調國共論壇相關議題而來。

吳伯雄在2013年6月曾代表時任國民黨主席馬英九率團前往中國與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談，這是習近平上任總書記後國共2黨高層首次會晤。

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