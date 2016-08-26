超跑選手找回好戰友 人狗情緣好感人

澳籍馬拉松選手李奧納德（Dion Leonard）於新疆參加超級馬拉松時，和小狗「戈壁」（Gobi）結為好友。（圖擷取自BBC）

2016-08-26 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕澳籍馬拉松選手李奧納德（Dion Leonard）於新疆參加超級馬拉松時，和小狗「戈壁」（Gobi）結為好友，李奧納德決定帶戈壁回英國，戈壁卻在上週失蹤，在各方協助下，一人一犬終於重聚。

據英國《BBC》報導，李奧納德上月剛完成在新疆戈壁大沙漠舉行的250公里超級馬拉松，在跑過山區和沙漠地帶的途中，他發現有隻小狗緊跟在後，就算他加速，小狗還是一直陪著他，李奧納德將小狗取名為「戈壁」，甚至在跑馬途中，將戈壁抱起渡溪，而在抵達休息營地時，戈壁更是衝進帳篷，窩在他身邊。

幾個月的時間，李奧納德和戈壁已經變成形影不離的好夥伴，李奧納德決定將牠帶回英國飼養，然而上週還在新疆進行醫療檢查和檢疫程序的戈壁忽然失蹤，讓已經回到英國的李奧納德再次飛回烏魯木齊，心急如焚地尋找戈壁，並建立臉書粉絲專頁「Bring Gobi Home」，請網友幫忙找回戈壁。

在網友們的協尋下，李奧納德終於在公園找到戈壁，戈壁一看到李奧納德便衝過去撒嬌，讓他喜極而泣，尋回戈壁後，李奧納德在粉絲專頁上貼出和戈壁在家互動的影片，同時感謝網友們的幫忙，而這段人與狗的奇妙友誼也感動了許多網友。