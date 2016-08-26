學校不該有禁愛令 澳10歲女童：愛是正常生活的一部分

澳洲墨爾本年僅10歲的女孩烏娜（Una），寫了一封信闡明禁愛令不應該存在，因為「愛是正常生活的一部分」。（圖擷自《The Herald Sun》）

2016-08-26 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕一般的中小學校考慮到孩童的情感和身體尚未發育完全，或者追求升學率，因此嚴格禁止學生談戀愛。但澳洲墨爾本有位年僅10歲的女孩，寫了一封信給她的老師闡明禁愛令不應該存在，因為「愛是正常生活的一部分」。

據《每日郵報》報導，女童烏娜（Una）的老師曾告訴她，由於她和其他同學們都太年輕了，所以並不適合談戀愛。烏娜卻堅信每個學生都應該有談戀愛的權利，她在信中強調

戀愛可以協助自己處理更大的情緒問題，而且每個人一生中至少都會愛過一次，學生在學校裡也應該有這樣的自由。

烏娜的母親相當鼓勵女兒提出自己的意見，她認為小學是個教導社會關係、情緒智商、人際關係的地方，當談到愛情時，不一定要涉及到性。

一位不願透露任職學校的校長也同意不需有禁愛令，他認為「校園戀情就是成長的一部分」。