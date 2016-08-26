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用娃娃教健康教育 澳研究：反而提高青少年懷孕比率

2016-08-26  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕世界上許多國家的健康教育課程都會採用一款嬰兒娃娃做為宣導教材，希望預防未成年性行為和未婚懷孕，然而近來澳洲研究顯示，這款娃娃反而提升了青少年懷孕的比率。

綜合外媒報導，研究人員將近3000名13至15歲的女孩分成兩組，一組學生在健康教育課程中會被要求照顧嬰兒娃娃，另一組則接受傳統的健康教育課程，而後研究人員持續追蹤這些女孩至20歲前的情況，結果發現被要求照顧娃娃的少女懷孕比率為17%，而未被要求照顧娃娃的那一組懷孕比率僅有11%。

研究結果甚至顯示，照顧娃娃的女孩墮胎的比率比接受傳統健康教育課程的女孩高出兩到三倍，雖然研究人員並未探究為何藉由娃娃預防未成年性行為和未婚懷孕的計畫會失敗，但有人推測應是女孩喜歡照顧小孩子的過程。

這款娃娃一個成本就要3000歐元（約台幣10萬7794元），被應用在大部分國家，甚至低收入和中等收入國家的健康教育課程，而研究人員表示這根本是浪費錢，希望學校停止將娃娃運用到課程中。

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  • 這款娃娃一個成本就要3000歐元，被應用在世界各地大部分國家，甚至低收入和中等收入國家的健康教育課程。（圖擷取自鏡報）

    這款娃娃一個成本就要3000歐元，被應用在世界各地大部分國家，甚至低收入和中等收入國家的健康教育課程。（圖擷取自鏡報）

  • 研究發現被要求顧娃娃的少女20歲前懷孕比率反而較未被要求照顧娃娃的少女懷孕比率高。（圖擷取自鏡報）

    研究發現被要求顧娃娃的少女20歲前懷孕比率反而較未被要求照顧娃娃的少女懷孕比率高。（圖擷取自鏡報）

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相關關鍵字： 健康教育 未婚懷孕 未成年懷孕 研究
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