怪病作祟 英國雙胞胎兄弟長相大不同

尼爾（左）及亞當（右）長相非常不同，讓人難以聯想他們是雙胞胎兄弟。（圖擷自mirror.co.uk）

2016-08-26 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國有一對長相非常不同的雙胞胎兄弟，31歲的尼爾（Neil Pearson）與亞當（Adam Pearson）。尼爾有張與常人無異的臉，亞當卻長得畸形扭曲，其實，他們曾經是長得一模一樣的雙胞胎，卻因為怪病作祟，讓兩人年齡愈大容貌卻愈不相似。

英國《鏡報》報導，尼爾與亞當小時候就像其他雙胞胎一樣，長相相似到外人分不清，甚至會讓他們的母親搞混。但亞當在近5歲時撞傷了額頭，腫塊久未消散，後來被確診患上罕見疾病「第一型神經纖維瘤病（neurofibromatosis type 1）」，之後亞當臉上逐漸長滿腫瘤，多年來已接受了33次手術。怪病不但導致亞當毀容、飽受同儕霸凌，也嚴重影響他的視力，導致一隻眼睛失明、另一隻眼睛視力衰退中。

然而，尼爾也罹患同樣的罕見疾病，但受影響的卻是他的記憶力。尼爾14歲時，有天晚上回家突然完全忘記自己去過哪、做過什麼，醫生檢查確認是神經纖維瘤病影響，一年後還確診患上癲癇。

即使兄弟倆飽受疾病折磨，必須經常進出醫院，兩人的母親卻總是鼓勵他們樂觀面對人生。亞當往演藝界發展，曾演出電影「肌膚之侵」（Under The Skin）。尼爾則發展出一套應付喪失短期記憶的機制，在醫學院擔任圖書館助理。