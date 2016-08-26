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比利時體育中心爆炸 1死、多人受傷受困

26日比利時奇美鎮的夏龍體育中心於當地時間半夜12點45分發生爆炸，造成至少1死，2人受傷。（圖擷取自鏡報）

2016-08-26  09:22

〔即時新聞／綜合報導〕比利時奇美鎮（Chimay）的夏龍體育中心（The Plaine Chalon sports centre）於當地時間26日半夜12點45分發生爆炸，造成至少1死、4人受傷，有民眾目前仍受困於瓦礫之中，等待救援。

綜合外媒報導，爆炸造成該體育中心部分建築物倒塌，造成至少1人死亡，4人受傷，救援人員正在當地搶救其他受困於廢墟中的民眾，爆炸原因仍在調查當中。

奇美鎮位於布魯塞爾以南88.5公里處，靠近法國邊境，屬於埃諾省（Hainaut），當地以釀酒廠和啤酒出名，目前尚無法確定這起意外是否由氣爆造成，以及是否與恐怖主義有關。

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