就算下體流血也要拍完！ 導演曝AV女優辛酸血淚

2016-08-26 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕AV女優其實是相當辛苦的職業，日本資深A片導演森川圭，在AV界打滾30年的心得拍成電影《A片現場不NG》，透露AV片場的種種事情，揭開女優們不為人知的辛酸。

女優們常常為了演出效果，往往要裝得很享受，但實際上相當不舒服，甚至有時候下體會被男優用手指弄到血流如注，還是要繼續，新人與知名女優受到的待遇更是大不同。

知名女優往往受到較好的待遇，就算睡過頭遲到也不會被罵，反倒是新人或是不紅的女優只要演得不好，或是遲到就會被罵得臭頭。

女優在現實生活也受到許多異樣的眼光，像是被親友知道做女優時也會被數落一番，更會被鄰居們議論，甚至親戚也開始不太理她。

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