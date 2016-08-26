多倫多怪客持十字弓攻擊 3人遭射死！

加拿大多倫多驚傳怪客持十字弓攻擊事件。（路透）

2016-08-26 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多驚傳怪客持十字弓攻擊事件，有3人不幸被射死，另有兩人重傷。

《路透社》報導，多倫多東區發生十字弓攻擊事件，造成2男1女共3人死亡，警方封鎖事發現場並逮捕1名嫌犯，警方發言人霍普金生（David Hopkinson）表示：「目前仍不知道事發原因。」加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，另有兩人傷勢嚴重。