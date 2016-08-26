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伊朗艦艇逼近美艦 美批升高緊張沒必要

2016-08-26  05:44

〔中央社〕國務院發言人杜魯道今天呼應五角大廈的說法，批評伊朗船艦在美國海軍軍艦行駛於波斯灣時逼近，是不安全、不專業的做法，且「沒必要地升高緊張」，是「不可接受的」。

杜魯道（Elizabeth Trudeau）在每日新聞簡報會上做上述表示。

美國1艘海軍艦艇日前行駛於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭4艘伊朗艦艇逼近，美國軍艦對伊朗艦艇發射照明彈。

對此，杜魯道說，美國已看到相關報導，但對於是否已透過外交手段、或美國與伊朗間現有的外交管道，就這次美伊軍艦海上遭遇表達美國立場，她則低調指出，沒有相關資訊可以提供。

但她呼應稍早國防部的說法指出，美軍船艦是行駛於公海域，而伊朗軍艦的抵近航行是不安全且不專業的，美國不清楚他們的意圖為何，而這類行為是「不可接受的」，且「沒必要地升高緊張」。

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