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伊朗攻擊艇騷擾 傳美艦3度開火警告

2016-08-26  02:04

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，伊朗1艘快速攻擊艇昨天在波斯灣北部海域繞著美國海軍2艘軍艦與1艘科威特船隻打轉，美軍1艘軍艦因而3度實施警告射擊。

報導說，美國官員透露，雙方透過無線電通話後，伊朗攻擊艇仍不離開，美國軍艦因而對海面開火警告。

美國昨天表示，先前也發生類似事件，伊朗艦艇23日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近騷擾1艘美國軍艦。白宮表示，伊朗此舉動機不明，但此類行動可能升高緊張情勢。

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