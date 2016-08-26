CNN：波斯灣美艦對伊朗艦艇發射照明彈

2016-08-26 01:52

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍艦艇在波斯灣北部海域對伊朗艦艇發射照明彈。

路透社報導，白宮稍早表示，美國1艘軍艦本週駛至荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的公海時，有4艘伊朗艦艇逼近，動機不明，但此類行動可能升高緊張情勢。