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巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判

2016-08-26  01:36

〔中央社〕巴西參議院今天開始對總統羅賽芙彈劾案展開最終審判，由聯邦最高法院院長李萬度斯基大法官主持會議。

羅賽芙（Dilma Rousseff）被控未經國會批准，擅自頒發3項追加預算令，同時延遲給付國家向巴西銀行透過「薩福拉計畫」撥給農產業主的津貼，形成借貸，目的則是灌水作假帳或美化公共財報，違反預算法和稽徵責任法。

羅賽芙的代表律師辯稱，頒發總統令是「運用資金的技巧」，並未衝擊稽徵目標；而延遲付款給巴西銀行並非借貸，而是銀行提供顧客的服務，且羅賽芙沒有直接參與。

最終審判的第1階段是傳訊控辯雙方的證人，李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）預測將持續今、明兩天，若有需要再加延1天。

29日羅賽芙將出席審判會，她有30分鐘的時間（可無限延長）進行自白，然後接受參議員提問，最後控辯雙方律師進行辯論。

30日參議員發言後將展開記名投票，若有2/3以上參議員投贊成票（54票），羅賽芙將被彈劾，2019年起遞奪公權8年；若贊成票少於54票，彈劾案結案，羅賽芙即時復職。

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