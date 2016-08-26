香港出現首起茲卡病例 採警戒防疫措施

2016-08-26 00:30

〔中央社〕香港證實已出現第一起茲卡病毒病例，如今這個亞洲金融中心進入了高度警戒狀態，以防範疫情蔓延。

香港特區衛生署衛生防護中心總監梁挺雄今天晚上在記者會中說，港府當局已採取相關措施，防範病毒進一步擴散。

衛生署發表聲明說，病患是1名38歲女性，以往健康狀況良好，自8月20日之後，出現關節疼痛和眼睛發紅等症狀。

聲明中說，衛生署將把這起病例通報世界衛生組織（WHO）。