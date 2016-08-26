夢幻客機引擎出問題 全日空取消逾300航班

全日空旗下的波音787，其搭載勞斯萊斯製造的引擎出現問題，因需要更換，到9月底將取消逾300個航班。（彭博）

2016-08-26 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本全日空（ANA）25日宣布，公司旗下的波音787，其搭載勞斯萊斯（Rolls-Royce）製造的引擎出現問題，因需要更換，到9月底將取消逾300個航班。

綜合外媒報導，全日空旗下有50架波音787夢幻客機，不僅是最早啟用787的航空業者，也是目前擁有多架787的航空公司，約佔總數十分之一。但自2013年，就出現不少問題，今年2月，全日空一架787在飛行中出現引擎過熱，返回吉隆坡機場後，發現右邊引擎的溫度相當高。

全日空調查發現，在某些飛行情況下，由英國勞斯萊斯製造的引擎有腐蝕情形，2月以來已出現3次。因需要更換引擎，26日至9月底，全日空將取消部分航班，26日將率先取消9個航班，到9月底每天約有10個航班會取消，約估超過300個航班受影響，皆是日本國內線。

勞斯萊斯和波音公司皆表示，正與全日空密切合作，努力解決問題，致力減少對航班的影響。但勞斯萊斯並未說明其他擁有波音787的航空公司是否也出現類似情形。

全球445架波音787中，有168架使用勞斯萊斯的引擎。而向波音訂購787可選擇搭配勞斯萊斯或通用電氣（GE）製造的引擎。