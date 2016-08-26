義國強震死亡人數下修為241 檢方展開調查究責
義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震，當地的城鎮村莊嚴重受創，幾乎面目全非，目前搜救仍在持續進行。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震，當地的城鎮村莊嚴重受創，幾乎面目全非，據官方於當地時間25日下午指出，最新死亡人數下修為241人，但因目前搜救仍在持續進行，估計人數可能還是會再增加。此外，負責該轄區的檢察官表示，將進行調查，確認是否有人需要為此次震災負責。
義大利中部古城佩魯賈（Perugia）一帶於24日凌晨3點半多發生芮氏規模6.2的淺層強震，之後在4小時內又陸續發生至少60起餘震，最大規模甚至達到5.5，由於許多民眾仍被埋在瓦礫堆中，搜救行動至今仍在持續進行，死亡人數也不斷攀升，一度高達252人，但據義大利民事保護局最新公布的資訊指出，目前死亡人數暫時下修為241人，受傷人數264人，已知有超過1千人在震後無家可歸。
《法新社》報導提到，位於震災區附近的城市拉奎拉（L'Aquila）於2009年時才剛發生過地震，當時造成超過300人死亡，顯示該區域容易發生地震，當局雖有相關的準備工作，但做的似乎還是有限，轄區涵蓋多數災區的公共檢察官塞伊瓦（Giuseppe Saieva）表示，將對此展開調查，查明是否有人須為此次災難負責。
相關影片請見：
10歲小女孩受困17小時被救出
搜救中餘震不斷
A big aftershock was captured on video in Italy, where hundreds died after a 6.2-magnitude earthquake struck.https://t.co/jBBcb66whS— New York Times Video （@nytvideo） August 25, 2016
地震發生瞬間
Traffic cameras capture the moment the magnitude 6.2 #earthquake hit central Italyhttps://t.co/F9w8b3QwET— The Telegraph （@Telegraph） August 25, 2016
義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震，當地的城鎮村莊嚴重受創，幾乎面目全非。（法新社）
據義大利民事保護局最新公布的資訊指出，目前死亡人數暫時下修為241人，受傷人數264人，已知有超過1千人在震後無家可歸。圖為臨時搭起的帳篷，用來收容當地民眾。（法新社）
義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震，當地的城鎮村莊嚴重受創，幾乎面目全非，目前搜救仍在持續進行。圖為搜救犬。（美聯社）
義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震，當地的城鎮村莊嚴重受創，幾乎面目全非。（美聯社）
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