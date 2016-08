義國強震死亡人數下修為241 檢方展開調查究責

2016-08-26 00:26

〔即時新聞/綜合報導〕義大利中部於24日凌晨發生芮氏規模6.2強震,當地的城鎮村莊嚴重受創,幾乎面目全非,據官方於當地時間25日下午指出,最新死亡人數下修為241人,但因目前搜救仍在持續進行,估計人數可能還是會再增加。此外,負責該轄區的檢察官表示,將進行調查,確認是否有人需要為此次震災負責。

義大利中部古城佩魯賈(Perugia)一帶於24日凌晨3點半多發生芮氏規模6.2的淺層強震,之後在4小時內又陸續發生至少60起餘震,最大規模甚至達到5.5,由於許多民眾仍被埋在瓦礫堆中,搜救行動至今仍在持續進行,死亡人數也不斷攀升,一度高達252人,但據義大利民事保護局最新公布的資訊指出,目前死亡人數暫時下修為241人,受傷人數264人,已知有超過1千人在震後無家可歸。

《法新社》報導提到,位於震災區附近的城市拉奎拉(L'Aquila)於2009年時才剛發生過地震,當時造成超過300人死亡,顯示該區域容易發生地震,當局雖有相關的準備工作,但做的似乎還是有限,轄區涵蓋多數災區的公共檢察官塞伊瓦(Giuseppe Saieva)表示,將對此展開調查,查明是否有人須為此次災難負責。

10歲小女孩受困17小時被救出

搜救中餘震不斷

A big aftershock was captured on video in Italy, where hundreds died after a 6.2-magnitude earthquake struck.https://t.co/jBBcb66whS