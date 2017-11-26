〈單身心情〉我也想找個伴 緣分未到急不得

2017-11-26

文／魏世昌

今天早晨慢跑結束時，在路口轉角處遇見鄰居大嬸，她看我總是形單影隻，好意也苦口婆心地勸我說：「你也三十好幾了，已到適婚年齡，怎麼不找個伴？要加油啊！畢竟人需要一個伴才好度過餘生。」我聽了微笑著回說：「好、好、好！」心裡想的卻是，如果有合適的對象，何須別人來提醒我、催促我，我自己定會把握機會。問題是，要找個伴，從來不是一件容易的事。就有專精統計的數學家計算出，現實中我們要遇到真正的理想情人，可說比中頭獎的機率還低，所以我一直很羨慕那些在人生中已遇到理想伴侶，而且還能攜手結為連理的人，包括我的父母親在內，而他們恐怕不知道他們比中了頭獎還幸運呢！

不過反過來說，你可曾想過或問過自己，為甚麼要找個伴？是因為看了身邊朋友幸福的模樣，所以自己也想編織兩人未來的夢想？還是只是為了排解孤單和寂寞？抑或是害怕一旦上了年紀，變孤寡老人沒有人照顧？甚或是找個伴為了傳宗接代？

不管其它人是基於甚麼樣的理由結婚，我衷心希望自己將來找到的另一半，是可以一起共享歡樂，一起分擔困難，彼此相互學習成長的人，否則，倒不如養貓養狗陪伴還來得愜意快活吧！

遲遲遇不到有感覺的人，並不代表自己條件差，也許純粹是因為緣分還未到，如果只是為了給父母一個交代而勉強湊合，其實是害人又不利己的事情。有時操之過急，甚至落入詐騙陷阱，成為受騙上當的被害人，反倒得不償失。所以如果當下還沒有遇到對的人，不如告訴自己，不要急，好好享受單身時光，先把生活過得快樂、充實比較實在。