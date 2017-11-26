〈愛情軍師團〉愛情遺物 封存回憶

2017-11-26

凡走過必留下痕跡，凡愛過必留下「遺跡」。不管是情書、禮物、小紙條還是親暱合照，這些曾經見證你我愛情濃度的物品，在情逝愛滅後，成了燙手的「愛情遺物」。

〈真實記錄過往感情 偶爾拿來回憶就好〉

文／黃小布

回憶就是，翻不完的事情；思念就是，說不出的聲音。每段愛情若經分手過程，情人離開後所留下的物品，就叫「愛情遺物」。雖然我們看著愛情遺物往往會覺得感傷，但有時也會想起當時的甜蜜。每個愛情遺物都代表著自己的故事，如同每個人心中都有屬於自己的一首歌，也許回憶會隨著時間流逝而變淡，但愛情這種感覺的東西，卻永遠離不開我們內心的記憶體。

愛情遺物之一：淺咖啡色圍巾。2012年底，跟你在台東太麻里的海邊一起圍著這條淺咖啡色圍巾，迎接2013第一道曙光來臨，天氣雖然很冷，但圍巾溫暖了當年的冬天。分手後為甚麼不處理這條圍巾的原因，因為圍巾本身沒有錯，外型實用又好搭，只是無法真正圍住我跟你的心而已。真正帶感情的是自己的心，所以忘記分手後不好的情緒才是當下的練習。

愛情遺物之二：紀念性的卡片。每年的生日卡片、情人節卡片、耶誕節卡片、新年卡片等，留下的原因是每張卡片都記錄著彼此當時的心情，有彼此最真實手寫的溫度，寫著感動、寫著希望、寫著溫暖，雖然只是簡單幾行字，但文字的美好值得珍藏。雖然最後我們不能如卡片中的描述走到最後，但我們用卡片的意義祝福彼此，未來的日子都能過得好好的。

總之，要留下愛情遺物的心理準備，莫過於要有正確的心態，公私分明最重要，東西是東西，情感是情感，每個愛情遺物都有一段愛情故事，見證了彼此的人生過程。但建議偶爾回憶過往就好，認真往前邁進、好好生活，才是活在當下。

〈心已平靜物已失溫 聊以悼念逝去的愛情〉

文／霍克愛

那個曾經和我相愛的男子，分手後，在很長的一段時間我總是夢見他，彷彿他還未離開我。他占據我心房好大一塊空間，形貌在我腦海深植。我老是撫摸著在短暫的相愛時光中他送我的東西，藉以回憶過往，然後，我以為我走不出去，我會永遠困在思念他的囹圄中。

一大疊CD，他心懷喜悅為我錄製的，上頭的歌曲名是他龍飛鳳舞的筆跡；繁簡對照字典，他逛書店時想到我可能需要，順道買給我；底部有隻魚的陶瓷杯盤組，到九份玩時，我隨口說挺喜歡，過了幾分鐘便到我的手上……。

這些是我還留著的東西，說到底還是捨不得丟，但是相片和信件，我早已經全部丟棄，就在某天我下定決心想要遺忘他時，親手一張張撕碎銷毀，扔進垃圾桶中。

那些束之高閣的禮物，隨著歲月的流逝我也慢慢遺忘，只有在大掃除時看見而勾起些許回憶。曾以為那種失去的痛會一直延續，沒想到時間真能讓受傷的靈魂療癒，束縛住我的枷鎖，在不經意間脫落，平靜下來的心，看著過往的禮物，再也沒有特別的感覺。我會想起某個人，但那不是思念，純粹是禮物記載著我戀愛的歷史，而那段歷史裡有那個人的存在。

這些禮物曾是多麼地溫暖，因為送的人如此熱情，而現在人和東西都已失溫。反正也不是多占空間，就這麼放著吧！能無悲無喜地面對過往，也許哪天會用得著，就不用刻意丟掉。它們的存在，隱隱地悼念我逝去的愛情。

〈保留每任舊愛回憶 變成現任女友心頭刺〉

文／醬油瓜子

可怕的遺物真的會在情侶之間帶來許多困擾，曾經因為某任男友的特殊嗜好，就是收藏每一任女友送的情書、禮物、小紙條、小飾品……，甚麼都收藏，就是照片不會留，且用一個盒子將所有東西都完整地收藏在裡面。當時他床頭放的一個搖擺飾品，也是某任女友送的，每天看著那個飾品擺動著，真的是讓人挺無言的。

某天，我理智斷線了，要求男方丟棄所有前女友的遺物，他死都不肯，堅持說只是留做紀念而已又沒甚麼。但看到這些東西，心裡總是刺刺的，常常為了這種事和他鬧得不開心，最後還是不歡而散了。

想不到我們分手後，他也把我的東西給收藏了！而他這任女友可厲害了，居然找上了我！她不去逼供男的，卻來逼供我，一直問：「他為甚麼留著妳的東西？他是不是還愛著妳？他是不是在等妳回來？我是不是他的備胎？」此話一聽，我一整個深深地被打敗了！任憑我怎麼解釋，他這個現任女友就是不聽，我也很無奈。

禁不住她一再地騷擾，在不得已的情況下，我決定跟前男友聯絡，請他丟掉所有關於我的東西。男方因此得知我被他女友騷擾了，於是他們展開了一場爭吵，最後男方以「不能接受就分手」威脅女方，最後那女生因為害怕失去他而妥協了，才結束這場鬧劇。

但我覺得這男生的行為根本就是惡性循環，只會讓女生心裡一直存在不安全感。如果是我，分手後就馬上把這些愛的遺物清理乾淨，怎麼可能留下這麼多不堪的碎片，來妨礙自己的未來呀！