動見体好狂 曼谷橫掃4項國際大獎

2017-11-22

〔記者楊明怡／台北報導〕表演藝術團隊「動見体」應曼谷國際表演藝術節邀請，於11月15至17日赴泰演出新作《狂起》，演出場場爆滿；更於年11月19日獲聯合國教科文組織之國際劇評人協會曼谷分會提名，於本年曼谷國際表演藝術節76個節目全數8座獎項中，入圍5項，最終榮獲最佳導演、最佳肢體類演出、最佳劇本、最佳藝術指導等4項大獎。

《狂起》由動見体核心團員林桂如、董怡芬、王靖惇、符宏征與崑劇鼓佬吳承翰共同創作，從鑼鼓經中的「匡七」出發，並以戲曲經典女角杜麗娘、祝英台為原型，從性別意識觀點挖掘女性內在情欲。

文化部駐泰國代表處文化組表示，《狂起》演出前，泰國民族報英文版《The Nation》於11月13日以半版專文介紹，泰國公共電視台、泰國收視率最高之第3電視台也播出採訪專題報導，此次成績亮眼，展現出我國藝文團隊的創意能量。

獲最佳劇本獎的王靖惇是創作力活躍的全職劇場創作者，編導演作品眾多，目前是台中歌劇院駐館藝術家，他在得獎第一時間透過臉書表示這是他人生第一個劇本獎和第一個導演獎，「《狂起》是一場冒險的實驗，若有任何肯定都是意外的收穫。謝謝曼谷藝術節的邀請，謝謝夥伴們彼此陪伴、信任，一起走在未知的創作路上。」