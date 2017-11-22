前輩音樂家向日葵樂會 國台交重現台灣之聲

2017-11-22

〔記者凌美雪／台北報導〕國內歷史最悠久的國立台灣交響樂團，將於12月1日慶祝創團72周年，並於當天晚上在台中中興堂舉辦「盛燦向日葵」團慶音樂會，演出向日葵樂會的經典作品，向前輩致敬，也象徵音樂傳承。

「向日葵樂會」是50年前由音樂耆老許常惠的學生、也是台灣前輩作曲家馬水龍、陳懋良、沈錦堂、賴德和、溫隆信與游昌發等6人所組成，雖然成軍僅短短4年就因政治理由遭禁，但當年所有成員不僅各自在音樂創作上走出獨特的生命風景，且都創作不懈，為台灣留下豐碩的音樂成果。

除已故的馬水龍、陳懋良、沈錦堂之外，現年75歲的游昌發與74歲的賴德和以及旅居美國的溫隆信都將親臨此次音樂會。回憶年少輕狂的執著，游昌發說，那時就因為覺得自己很會寫，所以就幾個人聚集起來自己寫、自己發表。賴德和則回憶道，那時很愛讀書跟分享，家教賺的錢有限，但也大家一起互相支援，物質資源跟現在相比很匱乏，「但因為什麼都沒有，反而不知道什麼是匱乏。」因為可以做音樂，「感覺精神很富足」。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠則表示，當年的作曲家們很辛苦，但他們的才氣與勇氣都相當令人佩服，而他們所建立的音樂傳承也格外有意義。若說第一代前輩作曲家史惟亮與郭芝苑等人是把國外音樂帶回台灣，「向日葵樂會」的作曲家們是把台灣的元素放進音樂裡，也才有如今的眾聲交響。

「盛燦向日葵」音樂會將演出6位前輩作曲家的作品，包括沈錦堂的交響詩〈客家頌〉、馬水龍的〈霞海城隍廟會〉、陳懋良的〈曲像鏡〉及〈含悲歌成份的音樂〉、游昌發的〈莎嘉利亞〉、〈在林中〉(選自其知名作品芭蕾舞劇《蛇郎君》第2幕前間奏曲)及〈Bali小夜曲〉等3首抒情小品，溫隆信的〈冬日的素描〉，以及賴德和的《海神家族》第4樂章（國台交「交響臺灣」委託創作計畫作品）。