2017最盛大影音光雕秀 衛武營戶外劇場今天首演

2017-11-22

〔記者陳文嬋、凌美雪／綜合報導〕長280公尺、高30公尺，亞洲最大劇院外牆3D影音光雕秀，將於今晚（11月22日）在文化部所屬衛武營國家藝術文化中心戶外劇場首演，文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊也將共同為活動揭開序幕。

由國際知名的多媒體音樂劇創作團隊奇觀藝術規劃設計，匯集光雕、舞蹈、音樂、戲劇等原創藝術，以國際規格為衛武營量身製作，名為《The Fist Seends榕樹下的記憶》，將透過50分鐘的影音光雕展演，引領觀眾進入榕樹林裡的藝術秘境，描繪出南台灣未來藝術的無限想像。奇觀藝術總編導陳琪表示，「The First Seeds」意味著以衛武營為基石的第一批種子，將為台灣開創新媒體跨界藝術創作的新紀元。因此，每段光雕演出章節，都述說著這塊土地上的步履印記，更可看到衛武營即將展開雙翅飛向未來並走向世界。

即日起至26日，為期5天的光雕演出，首次結合全世界極罕見的大型戶外投影光雕與真人互動演出，將邀請高雄市兒童合唱團化身為音樂精靈，在碩大的光雕劇場上演唱〈歡樂頌〉，意喻在地孕育的藝術幼苗正成長茁壯；同時也特別邀請在地舞蹈家張雅婷帶領舞者及特技表演者、代表傳統的真意堂戲曲會社等近50位各領域藝術表演者接力演出。

另有「新生代互動影音裝置藝術展」，運用新媒體藝術講述關於衛武營以及高雄的土地記憶。此外，也與衛武營「秋老虎音樂祭」結合，邀請多個國內、外知名樂團，演出世界各地的新音樂，展現衛武營匯集傳統與現代、在地與國際的藝術基地特性。

每晚7至9點，演出3場，可免費入場，由於空拍機會影響演出，現場禁止空拍機進入空域。演出詳情可上網：www.thefirstseeds.com/