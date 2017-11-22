2017-11-22

文／洪金鳳

「不論遇到什麼事，每個人先看到的一定是自己的長處，然後放大別人的短處，別人的優點看不清，自己的缺點掩飾掉，有功攬身上，有過往外推。」這就是人性的弱點，任何再有智慧，年紀再大、人生閱歷再豐富的人，都逃不過這樣與生俱來加諸於身的迷思。

天生我才必有用 端看主管如何用

我一直記得以前有位主管跟我說過的一件事，他說：「再怎麼難相處，表現再怎麼差強人意的人，都一定有他的長處，什麼樣的部屬，是看主管怎麼用，運用得當，還是可以為企業創造佳績，千萬不要忽略公司裡每一個人的潛力，當用到時，他們發揮的存在價值是難以抹滅的。」主管一席話，讓我存乎心的疑問，頓時有茅塞頓開的感受，也才知道，為什麼有些別人聞之色變的同事，會受到主管重用。

先處理心情 再協調事情

之前與別單位同事公務協調不順利的當下，哀歎別人不配合，情緒無法平復時，我就會想起主管曾說的這番話，往正向方面思考，不看那件事的協調未果面，而是認真想想這位同事平時的表現與工作態度，還有對方待人處事的方式，如果想來都是熱忱的那一面，那麼我們就必須放下心中的排斥與怨懟，好好地再行溝通，協調中有所誤解的，就試著將誤會解開來，這樣爾後的協調與相處才能趨於良性。

以工作三十年的我為例，我都盡量要求自己，要和諧對人，認真做事，經驗老鳥和心態菜鳥相融合，對新進同事溫暖以對，對容易緊張的後進，也要同理待之，消除其恐懼與害怕心情，讓他們能將自己的專才專業發揮在工作上，每位同仁各司己職，凝聚全員團結力，才能為公司的美好未來一起努力。職場成員很多，不可能每個人都跟自己磁場相近，想法一樣，若遇有與自己意見相左的人，也要放下內心的成見，聽聽別人怎麼說，對方提出的方案若有建設性及長處，也能誠摯接受，全面評估再做最後的決定。

曾因過於主觀 導致誤判情勢

任何事情都有正反兩面，有時候我們看到的是有陰影的那一面，就會先入為主打上問號，但當你換個角度再看時，看到的也許就是向陽的那一面，所得結果完全不同。我曾經因為太過主觀與執著的判斷，不聽專業同仁的分析，而誤判情勢，做出讓自己懊悔不已的錯誤決定，後來等到知道真實狀況再回頭時，為時已晚。

後來，我對人對事的決定都不再以主觀觀念行之，而是能多方蒐集資料，詳加比對與分析，事情看多面，聽聽別人怎麼說，凡事對事不對人，和人相處，也要少看短處多看長處，這樣營造出的企業氛圍，才會和諧團結進步，我相信若是人人如此，一定會讓自己職場路途平順與企業未來發展加分的。

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