〈活動看板〉百合花贈送種子

2017-11-21

純樸白色晶瑩剔透的台灣原生百合，生長任何地形，散發出芬芳及高雅，天氣惡劣或艷陽高照下，屹立於岩石狹縫中表現生長力，象徵台灣人堅忍不拔的精神象。

原貌文化協會一直以來致力於台灣百合的復育工作，11月25日下午2點在台北士林官邸楓香台將舉辦臺灣月琴表演和百合花復育贈送種子活動，講解復育意義和復育方法，同時現場會贈送種子讓大家帶回家復育。也可來信附回郵信封，協會準備200顆種子分送。

洽詢電話：（02）28119592、0921641589原貌文化協會