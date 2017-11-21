〈廢核救家園〉核災最大犧牲者 別讓下一代受害

2017-11-21

文／劉黎兒

Q：福島核災發生已經6年半多了，到底誰是最大的受害者？

A：核災是不輸給戰爭的悽慘，戰爭的話，國破山河在，核災則是山河都不在了，土地山水再也無法恢復原狀了；但是犧牲最大的還是孩子，大批兒童罹患甲狀腺癌，而即使避難到外地，也有兒童遭到霸凌，甚至還有兒童因此自殺等。

根據福島縣在10月下旬公布的福島18歲以下未成年已經有194人罹患甲狀腺癌，比3個月前公布的又增加5人，其中154人已經接受手術；而事實上還有多人沒計算在內。

像是參議員山本太郎今年4月在國會追究出來，福島縣從2011年到2015年的5年間，單單9家醫院摘除甲狀腺腫瘤手術就有1082件，這還不包括避難到外地的福島人，也不包括其他醫院，厚生勞動省也在國會承認此項事實，這其中是否有兒童在內，或是病患的性別年齡，都以個資為理由，而沒有公布。

但是即使如此，38萬名福島未成年裡有194人罹患甲狀腺癌也是非常驚人的數字，因為日本原本孩子是100萬人才1～2人罹病，這個比例真的很高，但即使這樣，日本政府或核電幫依然死不承認福島兒童大量罹患癌症跟核災有關。

日本政府跟核電幫不肯承認的理由主要是兩點：1.認為福島核災洩放出的輻射物質量比車諾比核災少；2.車諾比核災致癌的是5歲以下的兒童居多；但是誰都知道這是多麼牽強的說詞，已經遭許多專家推翻。

而且今年也發現福島有5歲以下兒童罹患甲狀腺癌，但是負責檢診福島兒童甲狀腺癌的福島醫科大學團隊因為無法自圓其說，而掩飾了這件事。

不僅甲狀腺癌，據福島縣健康調查會的報告也顯示，從2010年8月1日到2012年4月8日出生的孩子裡，居然有24.7％罹患需要入院的疾病，也就是每4人有1人，比例同樣高得驚人，顯見有多數孩子喪失免疫力而患傳染病，病弱不堪，更有長期健康傷害的風險。

不僅健康的傷害，身心方面也是孩子受害最嚴重。11月9日從福島縣避難到千葉縣內的6戶19人，提起要求日本政府跟東電賠償2億7千萬的訴訟，在第11次口頭辯論時，從福島縣南相馬市來千葉避難的一位卅幾歲的女性在回答法官詢問時表示：「核災中，犧牲最多的是孩子們，為了今後的生活，希望司法能判處政府及東電來負起賠償責任！」

這位女性表示，自己的長女在避難處參加高中升學考試，私下表示對自己的未來不抱希望，長男則在小學裡被同學霸凌，辱罵「給我滾回福島去！」這位女性同時表示：「身為父母有責任守護孩子的健康與環境，一直到孩子能自立為止，都想持續避難生活！」其他也有災民傾訴因為避難而導致夫妻意見不合，因此離婚而身心崩潰、家庭破碎等，核災不僅奪走了工作及故鄉，還奪走了家庭生活，結果不僅大人受害，多重受害的更是孩子。

發生核災，結果大人變成加害於無辜的孩子，甚至許多專家指出健康的傷害還可能代代傳下去，現在白俄等地災後出生的孩子非健康兒童的比例非常高，其他身心及社會受害風險也非常高。

為了不再繼續危害孩子，許多人拚命阻止日本重啟核電，台灣也應該盡快將隨時會釀出大災難的全球最危險核電停轉、廢爐。