〈親子會客室〉性教育 別再支支吾吾

2017-11-21

文／許佑生

坦白說，年輕人：你認為自己的性教育及格嗎？

對年輕人而言，身邊最麻吉的是網路！它比童話「阿拉丁神燈精靈」還厲害！網路精靈一點也不刁難，輕易滿足青少年3個或更多的願望。

青少年只要滑動手機，靠著精靈引路，上天入地，幾乎什麼地方都去得了。所謂分級制或18禁，形同虛設。

正因為什麼都看得到，加上青少年難以抵抗好奇心，窺私探密的網路就變成了性常識、性知識，甚且性教育的主要來源。

而網路上最大的黑洞，叫做A片（成人色情片）。據權威單位調查，成人色情類資源赫然已成了少男／少女、青少男／青少女最大的性知識管道。在校生觀看色情網站比例隨年齡增加，如國小生15%、國中生30%、高中生70%、大學生90%。實際上，這個黑數可能更多，國內年輕人性教育是一座建立在流沙上搖搖欲墜的城堡。

理想上，性教育是一門生命科學教育，也是架構人生幸福的教育，絕非聊備一格的學問。但回頭看看，在我們的事實世界中呢？青春期學子學習的性教育時段，往往挪去考試、補課。試想，人生還有什麼課程會遠比性教育重要，而逼使性教育課堂必須退讓，被拿去補其他科目的課呢？

即便學校規劃有上課時段，性教育也難以被好好執行傳授吧。孩子回到家，又無法從父母口中問出令他們好奇、迷惑的性知識。

「大人不太好意思教，孩子不太好意思學」，互相支支吾吾，正是台灣性教育的窘境。

〈是有點害羞〉大人有義務 孩子有權利

我念的是性學博士學位，這麼多年撰寫相關題材的書籍、專欄，最常被問及：「到底該怎麼跟孩子談性教育？」印象最深的是我一位紐約碩士班女同學的經驗，兒子在國中時問了她一個跟男性生理有關的問題，她回答：「這是男生的事，我怎會知道？去問你爸爸。」當兒子轉問爸爸時，獲得的答覆是：「這些事等你長大了就知道了嘛。」

真的無法估算，究竟有多少性教育是被「等你長大就知道」這一句話給擋下來？被這句話搪塞的孩子就算長大成人了，仍對許多性教育一知半解，只不過多以為生理成熟就代表性知識成熟。結果一代接一代，在性教育的評分中都沒「真正長大過」。

性教育雖如此重要，千年以降未被人看重。成長中年輕人一直活在老祖宗流傳下來「性是羞恥」陰影中。性，是一種「羞」尚說得通，畢竟它是私密的行為，會感到害羞，但把性當成一種「恥」，視為可恥、恥辱就沒有道理了。

「羞恥」兩字一向連結出現；但「羞」不等同「恥」，兩者間不能混為一談，必須清楚劃分。

性，涵蓋傳宗接代、閨房之樂兩樁大事，同時達成延續生命、豐富人生之目的，都奠立在健康的基礎上，並無可恥之處啊。

我也曾是親身經歷過青春期性教育不足的受害者，摸索之路很辛苦。現在，我從事了性學研究，更希望盡點力量改善下一代性教育困境。

性教育，大人有義務教，孩子有權利學。就像在孩子單獨過馬路前，成人都知道必須先教導他們明白交通規則、看懂交通號誌，千叮嚀萬囑咐，才敢放行。學習性教育，跟學習交通規則一樣，必須在孩子學習了之後，才能讓他們安全上路。

否則，教育、家庭系統不教導孩子，或沒教會孩子交通規則前，就任其穿梭馬路，等於讓孩子冒著被推向虎口的風險。

〈作者簡介〉

許佑生，舊金山「人類高級性學研究所」性學博士，著作50本。在世界華人圈，是少數同時具有作家與性學家雙重身分。近年致力以「善於跟普羅大眾對話」的作家筆調，書寫性議題的健康知識。最新著作《性啟萌──青少年性教育讀本》集結家庭版《青少年性私塾》專欄，希望扮演課外讀本的功能，為青少年性教育指引迷津。

（照片提供／許佑生）