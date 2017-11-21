〈職場萬花筒〉台美老闆大不同

2017-11-21

文／青檸檬

我上頭有兩位老闆，一位是土生土長的美國人、另一位則是台灣出生的台灣老闆，而其領導的態度就大不同了，當我在了解公司產品時詢問台灣老闆，台灣老闆即刻和我解釋這整個產品的製造流程，深怕我有哪不了解；相反的，當我問美國老闆一個公司產品，他只告訴我再仔細想想，他只告訴我一個方向、讓我自己去找方向，而不是馬上施予我答案。

而開會時，我的台灣老闆會讓我們進辦公室裡，有條理地告訴我們待做事情「一、二、三」，分析事情的來龍去脈，而下屬們會勤奮抄下重點，想想這對初入社會的年輕人是好的，但這種「聽什麼、做什麼」的亞洲式領導真的是好嗎？

美劇《Lost》中老人利用蠶的羽化解釋人生，當蝴蝶破蛹而出前，必須透過頭與未進化的翅膀努力將蛹咬破、擠破，才能羽化成蝶，但奇妙的是，若用人工將蛹剪開、或許對這些蝴蝶輕鬆點，但羽化出來的蝴蝶會因翅膀沒力氣無法飛翔；蝴蝶羽化與職場成長是相同道理，需要通過這一層自行突破的關卡、抵抗失敗的挫折，才能順利往上爬升。

若你有位好上司，隨時耐心教導，是一件幸福的事情，但請切記仍要養成自己獨立思考、隨時保持對工作的好奇心與進取心，這種能力將是在不同的國家、不同的行業都能讓自己於企業長青的一個保護盾牌。

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