〈職場跑跳碰〉一秒惹毛老闆的三個地雷！

2017-11-21

文／吳凱莉

國內一流研究所畢業的小張，剛進公司當網路行銷就顯得霸氣十足，自認很懂網路世界，一出手就能hold住全場，只可惜進公司到現在，嘴巴講的比做的漂亮。當主管質疑網路行銷績效不好，小張就會說「都是臉書演算法害的啦，所以觸及率不好、按讚少，還有啊，別的部門給的素材超爛的……」總之，有問題都是別人。

近來公司為了衝業績，總經理下達指示要網路行銷部門要多做影音，這下小張不開心了，他覺得拍影音煩透了，而且他根本不想學，於是找藉口推託，整整一個月半支影片都沒做出來，而且小張還做了一件事……

老闆想聽的 不是沒建設的抱怨

小張聯合了部門另外兩隻菜鳥，一起找部門經理開會，聲勢好不浩大，經理一坐下來，小張就說：「產品好不好，才是賣不賣的關鍵，做影音有用嗎？我們行銷部已經夠忙了……阿明跟小花也是這樣覺得的。」小張滔滔不絕講了二十分鐘的高見，總之就是批評公司政策不對，「我們員工」都不以為然……一旁的阿明跟小花，則不時地附和兩句。

經理非常有耐心地聽完了小張等人的意見，並說「我知道了，我會再反應給總經理。」小張覺得獲得空前勝利，而且在同事面前都高人一等了。

沒想到經理轉身直接匯報給總經理，直指小張不適任，還煽動同事破壞組織紀律，兩位長官一致同意資遣，小張試用期還沒過，就先陣亡在沙灘上，另外兩位同事阿明跟小花則是陪葬。

在這故事，小張就大踩三大致命職場地雷，我幫大家整理一下：

〈地雷一〉這不甘我的事，死不認錯

菜鳥犯錯是正常的，但要知道錯在哪裡，下次修正就好，但不知道是不是因為害怕？還是自我防禦太強？明明說句道歉然後改進就可以結束的事，偏偏死鴨子嘴硬，把錯都推給別人。試想，哪個長官可以包容？

〈地雷二〉沒有責任感，進公司只想當大爺

職場走跳，口碑很重要，菜鳥要累積口碑的最好方式，就是展現責任感！剛進職場被賦予的任務通常不會太艱困，想要得到老闆多一點「愛的關注」，最簡單的就是把事情做好，就算不完美，但是「好的態度」就會讓你被加分。像小張這樣推拖，試問，公司到底請你來是做事？還是來當大爺？

〈地雷三〉當場批評公司決策，愛抱怨帶壞組織氣氛

當你想要批評公司政策，或者是高階主管的決策，請先想想，「現在講這些適宜嗎？你可以提出更好的解決方案嗎？」向上挑戰權威展現能力，不是只靠勇敢，有勇無謀只會變阿呆；如果還管不住嘴，不停地抱怨碎念，一旦傳入「上面」的耳朵裡，通常下場都不會太妙。職場上也別輕易當同事的墊背，多做事少說話，保平安！

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